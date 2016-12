Upcoming Events

COLUMBUS, Miss. - The W has recognized students that have been named to the President's List and to the Dean's List for the Fall 2016 semester.

In order to qualify for the President's List, the student must be enrolled full-time and have a quality point average of 4.0 on a 4.0 scale for the semester.

Those on the Dean's List have earned a quality point average of 3.5 to 3.99 on a 4.0 scale.

The university congratulates those students that choose to dare, dream and achieve.

President's List

Nikita Aangdembe Subba

Molly Adams

Angela Alexander

Nanci Amro

Asuna Anderson

Lisa Anderson

Chelsi Archie

Jamie Avery

Lauren Axthelm

Ankit Badwal

Bryan Bailey

Haley Bailey

Rachel Baldwin

Andrew Ballard

Keith Barnes

Brianna Barrett

Alisha Basnet

Toicheyanne Beckworth

Melissa Beebe

Gabriela Belardo

Adrianna Belcher

Justine Bell

Carley Bevels

Ashmita Bhandari

Suveksha Bhujel

Nathan Bickford

Alexandria Bilbrew

Abby Bishop

Jennifer Bishop

Kenneth Bishop

Martha Blankenship

Bradley Bolin

William Bonner

LaKeisha Bowden

LaQeisha Bowden

Elizabeth Bowles

Shannon Brauer

Skylar Brodie

Brett Brooks

Ashley Brown

Barbara Brown

Rea Brown

Amy Burdine

Miranda Burge

Alexandra Burt

Alee Burton

Brittany Camp

Patrick Campeau

Kendra Capers

Mary Kendal Champion

Abhi Chaudhary

Karli Ching

Ashley Christian

Charles Clark

Tyiah Clay

Sophia Clayborn

Meatta Coats

Allon Collins

Ashley Collins

Michael Collums

Courtney Colson

Katelyn Comish

Ginger Cook

Aida Cordero

Carolyn Costilow

Jasmine Cowan

Sarah Cox

Jasmyn Crain

Drew Crane

Kelsey Creel

Lydia Cross

Colette Crothers

Kristen Curry

Amanda Dabbs

Allison Dallas

Lauren Dalton

Hanna Darst

Chiquita Davis

Megan Davis

Olivia Davis

Cassidy DeGreen

Lashaunda Denson

Ankit Dhakal

Rupa Dhimal

Shelby Dickerson

Anna Dicks

Laquita Dilworth

Mario Djugovski

Shannon Dunlap

Kimberly Duplessis

Asia Duren

Kristin Eads

Emily Earnest

Delaney Edmondson

Genna Edmondson

Catherine Eldridge

Kiersten Ellis

Laura Emelio

Carl Estes

Kelsei Ewings

Hunter Fields

Connie Finnie

Alexis Fowler

Kimberly Fox

Nichelle Freeze

Syratta Galloway

Erin Gatlin

Aastha Ghimire

Julie Gibbons

Carol Ann Gibbs

Justin Givens

Yesenia Gonzalez

Melia Goodman

Blake Gordon

Taylor Gosa

Deidre Graham

Kamario Granger

Laura Grice

Carla Griffin

Jennifer Grove

Melinda Grubb

Delores Gunn

Sunny Gurung

Aman Gyawali

Amanda Hall

Brandon Hall

Nancy Hall

Vallary Hamer

Alexandria Hamm

Lauren Harmon

Vyuanna Harrington

Cary Harris

Tamra Harrison

Kristen Harvey

Leslie Hatcher

Larissa Hawkins

Alfreida Hawthorn

Kimberly Heath

Brandon Hemphill

April Henry

Allison Herrington

Miranda Herron

Shavonna Herron

Shelly Hicks

Kathy Hill

Savannah Hill

Sonya Hill

Anita Hodge

Destiny Hodges

Megan Hodges

Carlton Hollis

Kayla Hollis

Ariel Holmes

Chandra Holmes

Jacee Hopkins

Sabrita Hopkins

Hannah Horton

Jessica Houston

Bailey Howell

Samantha Hudson

Newman Hughes

John Hugues

Shristi Humagain

Brandon Hutchison

Mary Ingram

Ragan Jeffreys

Abbey Johnson

Amanda Johnson

Benjamin Johnson

Quaneceya Johnson

Alexusia Jones

Felicia Jones

Mallory Jones

Meera Jones

Natalie Jones

Olivia Jones

Sheila Jones

Dipa Karki

Mahima Katuwal

Asmita Katwal

Umisha KC

Pashien Kelley-Johnson

Brooke Kennedy

Pawan Khadka

Kamal Kharal

Amun Kharel

Prashant Khatiwada

Andrew Kilburn

Demeka Kilgore

Jessica Kilgore

Shirley Kimble

Elizabeth King

Kendall King

Sonji Lamichhane

Megan Lester

Corey Lewis

John Lewis

Keira Lewis

Preston Long

Shelley Long

Holly Lovett

Shanna Lowrey

Deanna Lyle

Kellin Mackey

Betsie MacLellan

Carmela Maclin

Christina Mann

Sophia Marble

Morgan Mardis

Ebonique Martin

Christy Massey

Anna Mayo

Felicia Mayo

Rebecca Mays

Taylor McCallum

Sarah McCharen

Sabrina McClain

Molly McCleskey

Vonshaella McClinton

Kristen McClure

Jessica McCraine

Abigail McCreary

Melyndie McCreary

Ashley McEntee

Veronica Mcfadden

Leana McKnight

Alexandria McLemore

Krystan McMillan

Jodie McMillen

Kymbranesha McPherson

Toya McQueen

Victoria Miley

Andrew Miller

Caroline Miller

Devin Mitchell

Jennifer Moffett

Brandy Montgomery

Molly Moore

Katherine Morgan

Taylor Morrison

Audrey Moss

Kathryn Myers

Linda Myers

Rachel Nevins

Audriana O'Dell

Brandi Ogletree

Holly Olive

Subrina Oswalt

Elizabeth Padgett

Krystal Palmer

Hannah Parker

Kimberly Parrott

Tera Pate

Ashley Patterson

Kristin Patterson

Tanya Pearson

Allison Pena

Anna Pennington

Jessica Perry

Jana Peterson

Lexy Pharr

Jasmine Phillips

Brittany Pippin

Sriya Pokharel

Raksha Pokhrel

Kimberly Ponder

Ridhi Pradhan

Prakshyapan Prasai

Katty Priest

Jennifer Pugh

Salina Rai

Rubina Ranjit

Diptika Raut

Philip Ray

Ana Evelia Recinos

Hallie Reeves

Hannah Reeves

Laura Rhea

Lyric Richards

Elena Richardson

Madison Rigdon

Puja Rijal

Adroine Roach

Bailey Robinson

Chloe Roddie

Natalie Rogers

Alexandra Romans

Katlin Ross

Tony Rucker

Hannah Sabo

Abhijeet Sah

Brandy Sanders

Lauren Sanders

Megan Sanderson

Laura Sandifer

Lucy Sandifer

Angie Sanford

Nicole Sayre

Charles Scott

Anna Scovel

Kortney Seal

Katherine Searcy

Amanda Segovia

Abby Serio

Angelena Sharp

Kashield Shaw

Brooklyn Shepheard

Josiah Shikhule

Anura Shrestha

Lenee Shrestha

Srijana Shrestha

Lauren Shuman

Hattie Simmons

Ambesh Singh

Prakriti Sitaula

Jakob Slusher

Brittany Smith

Erica Smith

Giovanshia Smith

Heather Smith

Kelly Smith

LaTina Smith

Olivia Smith

Sarah Smith

Taylor Smith

Vicki Smith

Shanna Speck

Lauren Stark

Michael Stephens

Elizabeth Stevens

Sherman Steverson

Shawn Stogsdill

Seth Stuart

Lorena Surducan

Katie Swindle

Kaleigh Tackett

Anjila Takhachhen

Monique Tamang

Stephanie Tankesly

Edna Tanous

Logan Tate

Kimberly Taylor

Bivash Thakuri

Sagarina Thapa

Shivani Thapa Magar

Beverly Thomas

JoAnn Thomas

Kenda Thomas

Morgan Thomas

Courtney Thompson

Doris Thompson

Pamela Thompson

Natalie Timbes

John Timmons

Alecia Todd

Victoria Tomlin

Maria Townsend

Carson Tucker

Megan Turner

Arpana Upadhyay

Pamela Valle

Gregory Vann

Wendy Vess

Jordan Wade

Courtney Walden

Carla Walker

Jamie Walker

Keisha Wallace

Kathryn Walls

Shelby Ward

Tekeyla Warfield

Theilet Washington

O'Bryan Watkins

Karley Watts

Demarcus Wells

Paige West

Ashley Westmoreland

Paris Wheaton

Amanda White

Erica White

Keandra White

Krystal Whitten

Alyka Williams

Connie Williams

Contina Williams

Shenetta Williams

Temekia Williams

Steely Wilson

Kimberly Wiltshire

Nathan Winders

Stephen Winter

Mia Witten

Kimberly Word

Mahesh Wosti

Meng Wu

Teirra Wynn

Brittney Young

Gabriella Yray

Dean's List

To qualify for the Dean’s List, the student must be enrolled full-time and have a quality point average of 3.5 to 3.99 on a 4.0 scale.